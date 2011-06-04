Скончалась на месте: в Новосибирске задержали убийцу с молотком
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Тело убитой женщины было обнаружено в апреле в садовом товариществе под Новосибирском; сегодня правоохранители задержали подозреваемого, свою вину он уже признал.
В апреле в Новосибирском районе, в СНТ «Домостроитель» была жестоко убита 43-летняя женщина. Спустя два месяца правоохранители задержали подозреваемого. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, убийство произошло на почве взаимной неприязни. Во время очередной ссоры подозреваемый взял молоток и ударил женщину два раза по голове. Она скончалась на месте. Тем временем агрессор скрылся.
Спустя два месяца его задержали. Следователи уже допросили подозреваемого, свою вину в преступлении он признал. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, жительницу Искитима подозревают в убийстве человека.
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