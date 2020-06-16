Собянин разрешил работать всем ресторанам в Москве
Фото оперативного штаба Москвы
Мэр Москвы объявил о новом этапе снятия карантинных мер; с завтрашнего дня в столице открываются кафе, бассейны, фитнес-клубы и рестораны.
Рестораны и кафе открываются в Москве с 23 июня. Соответствующий указ подписал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Как сообщает оперативный штаб, очередной этап снятия карантинных мер предполагает открытие всех заведений общественного питания— ранее работать могли только летние веранды кафе.
Помимо заведений общепита открываются также фитнес-клубы и бассейны. Начинает работать речной трамвай на Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.
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