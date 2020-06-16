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Собянин разрешил работать всем ресторанам в Москве

сегодня 22:52

Фото оперативного штаба Москвы

Мэр Москвы объявил о новом этапе снятия карантинных мер; с завтрашнего дня в столице открываются кафе, бассейны, фитнес-клубы и рестораны.

Рестораны и кафе открываются в Москве с 23 июня. Соответствующий указ подписал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Как сообщает оперативный штаб, очередной этап снятия карантинных мер предполагает открытие всех заведений общественного питания— ранее работать могли только летние веранды кафе.

Помимо заведений общепита открываются также фитнес-клубы и бассейны. Начинает работать речной трамвай на Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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