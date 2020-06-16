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Спасла сожительница: сибиряк надругался над ребёнком на глазах у знакомой

сегодня 23:16

Фото Pixabay

Жителя Абакана задержали по подозрению в сексуальных действиях насильственного характера; мужчину обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки.

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки в Абакане. Об этом 22 июня сообщает издание «Прима» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 31-летний местный житель 19 июня во время прогулки во дворе с ребёнком совершил в отношении неё действия сексуального характера. О том, где это произошло, в СК не уточнили. Также сообщается, что действия злоумышленника прервала сожительница — она застала мужчину за совершением преступления и вызвала полицию.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста). Сибиряку грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.

Напомним, на прошлой неделе в Самаре безработный изнасиловал ребёнка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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