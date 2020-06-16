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Списала на суицид: в Новосибирской области судят женщину, заколовшую ножом родную мать

сегодня 12:11

Фото с сайта pixabay.com

Сибирячка предстанет перед судом по подозрению в убийстве пожилой матери; на теле погибшей – восемь ножевых ранений.

Уголовное дело о жестоком убийстве в селе Верх-Урюм Новосибирской области направлено в суд. На скамье подсудимых – 49-летняя женщина, которая подогревается в расправе над собственной матерью. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошёл в марте. Следствие полагает, что 49-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Между ней и 71-летней матерью возник конфликт, в ходе которого пьяная женщина нанесла своей жертве восемь ударов ножом в область живота и грудной клетки. После поножовщины она сообщила соседке, что мать покончила с собой. Сначала причастность к ситуации отрицала, но позже всё-таки признала вину.

По данным следственного комитета, расследование по делу завершено: собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, 19 июня рецидивиста из Бурятии приговорили к 18 годам колонии за убийство беременной жены.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Новосибирская область
криминал
убийство

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