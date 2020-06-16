Танки на репетиции парада испортили асфальт в Новосибирске и Омске

Фото со страницы «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте» и из открытых источников

Жителей сибирских городов возмутил испорченный асфальт; после прохождения танков на репетиции парада на дорогах остались выбоины.

Жители Новосибирска и Омска обсуждают в социальных сетях асфальт, испорченный танками на репетиции парада Победы.

Омичи пожаловались на то, что к параду в центр города пригнали танки, но не надели защитные башмаки на гусеницы. В итоге на улице Певцова теперь «перфорированный асфальт».

При этом, как сообщают местные СМИ, ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ выделило региону асфальтоходные башмаки из полиуретана. Подобную «обувь» планировалось использовать, чтобы не испортить асфальт.

Мнение пользователей, обсуждавших это фото, разделились. Одни сетовали на низкое качество асфальта, которое порушит первый же проехавший танк, другие отмечали, что небольшие царапины на дорожном полотне – не повод расстраиваться, нашлись и те, кто осуждал идею парада без зрителей в принципе.

Напомним, в Новосибирске 20 июня прошла репетиция парада Победы.