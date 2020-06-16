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Тело семилетней девочки достали из Иртыша 13-летние подростки

сегодня 16:53

Фото с сайта pixabay.com

Жуткую историю рассказали в СК по Омской области – 13-летние дети вытащили из реки мёртвого ребёнка; возбуждено уголовное дело.

В Омской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетней девочки. Ребёнок утонул на глазах сестры и других детей.

ЧП произошло в рабочем посёлке Черлак днём 21 июня. Приехавшая в гости к бабушке 7-летняя девочка вместе с двоюродными сёстрами, не поставив в известность взрослых, ушла купаться на реку Иртыш. Зайдя в воду девочка и её родственница стали тонуть. Услышав крики о помощи, двое 13-летних мальчиков, отдыхавших на берегу, бросились на помощь. Они вытащили девочек на берег, но 7-летняя малышка уже не подавала признаков жизни.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в Новосибирске подросток утонул в опасном котловане.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
Следственный комитет
ребёнок утонул

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