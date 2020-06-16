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Три общежития закрыли на карантин из-за коронавируса в Хакасии

сегодня 13:49

Фото из открытых источников

В Абакане более 50 человек поместили в обсерваторы из-за вспышки коронавируса; люди заболели сразу в трёх общежитиях.

В Абакане более 50 жильцов общежитий поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус. Информацию о том, что заболевание выявлено в трёх общежитиях, озвучили сегодня на заседании городского оперштаба. По одному общежитию уже сформирован очаг из семи человек, сообщает информационный отдел мэрии Абакана.

На сегодняшний день в Хакасии зарегистрировано 242 семейных очага, в которых пострадал 641 человек, и 58 очагов по служебной деятельности с 209 пострадавшими.

Глава Абакана Алексей Лёмин отметил, что недельный прирост заболевших очень серьёзный. В Роспотребнадзоре это связывают с ослаблением ограничений по коронавирусу.

Напомним, в Новосибирской области выявлено 5142 случая заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Хакасия
коронавирус

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