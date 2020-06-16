Цивилёв подписал указ об открытии всех ресторанов в Кузбассе
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Губернатор Кемеровской области объявил о новом этапе смягчения карантинных мер; в середине недели в регионе откроются рестораны.
Рестораны в Кемеровской области откроются 25 июня. Соответствующее распоряжение вечером в понедельник подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
В документе, который опубликовал региональный штаб, сказано, что речь идёт об открытии всех кафе и ресторанов, кроме находящихся в торговых центрах. Также заявлен список требований, которые необходимо соблюдать заведениям общественного питания для получения возможности открыться:
Также с 25 июня будет разрешена работа спортивных объектов. Деятельность фитнес-центров допускается на 100 % от единовременной пропускной способности (вместо 50 % ранее), сказано в документе.
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