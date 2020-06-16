Цивилёв подписал указ об открытии всех ресторанов в Кузбассе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Губернатор Кемеровской области объявил о новом этапе смягчения карантинных мер; в середине недели в регионе откроются рестораны.

Рестораны в Кемеровской области откроются 25 июня. Соответствующее распоряжение вечером в понедельник подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В документе, который опубликовал региональный штаб, сказано, что речь идёт об открытии всех кафе и ресторанов, кроме находящихся в торговых центрах. Также заявлен список требований, которые необходимо соблюдать заведениям общественного питания для получения возможности открыться:

количество посетителей не более 50 % от общего количества посадочных мест;

обеспечение контроля температуры тела работников;

обеспечение возможности обработки рук работников;

обеспечение работников масками или респираторами и перчатками;

обеспечение проведения влажной уборки;

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха;

использование одноразового меню;

размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек (исключение для членов одной семьи либо сопровождающих).

Также с 25 июня будет разрешена работа спортивных объектов. Деятельность фитнес-центров допускается на 100 % от единовременной пропускной способности (вместо 50 % ранее), сказано в документе.