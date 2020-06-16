Учёные назвали группу крови, с которой чаще всего умирают от коронавируса

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Учёные подтвердили связь смертности от коронавируса с группой крови; больше всего смертей среди обладателей второй группы.

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. К такому выводу пришли иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv.

Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.

Авторы всех трёх работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвёртой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови. Сообщает РИА Новости.

Как уточняется в публикации, влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у заражённых.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее также рассказывала, что коронавирусом чаще всего заражаются люди со второй группой крови. При этом она допустила, что это может объясняться тем, что эта группа является самой распространенной.

Напомним, в Новосибирской области на утро 22 июня выявлено 5033 случая коронавируса.