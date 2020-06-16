Учёные выяснили неожиданную причину недосыпа

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Исследователи выяснили, почему человек может испытывать проблемы со сном; причин недосыпа может быть несколько.

Учёные из США и Китая выяснили причину недосыпа. Об этом сообщает газета «Известия».

Оказалось, что человек может потерять два часа сна при недостатке воды в организме.

Исследователи провели два эксперимента с участием 9559 и 11 903 человек. Специалисты отслеживали анализы мочи и оценки качества сна от самих участников.

Организм при недостатке влаги начинает вырабатывать антидиуретический гормон – вазопрессин, который помогает удерживать жидкость в организме. Это может стать причиной раннего пробуждения, считают учёные.

Также человек может недосыпать из-за эмоционального стресса или проблем с пищеварением.

Напомним, 20 июня исследователи из США доказали связь физических нагрузок и смерти от рака.