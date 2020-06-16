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Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов

сегодня 09:00

Фото предоставлено компанией "Новосибирскэнергосбыт"

В соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области изменяются тарифы на электрическую энергию для населения.

В связи с этим АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своим клиентам в период с 23.06.2020г. по 30.06.2020г. передать показание электросчетчика и внести оплату за электрическую энергию.

Чтобы быстро и удобно передать показания и совершить платеж за электроэнергию воспользуйтесь онлайн – сервисами:

Не забывать про своевременную оплату счета за электроэнергию поможет услуга «Автоплатеж». С её помощью средства будут автоматически списываться в счет платежа в удобный для вас день. Активировать «автоплатеж» можно в личном кабинете на сайте компании.

А если вы передадите показания электросчетчика и оплатите задолженность и начисления в мобильном приложении «Платосфера» — станете участником программы лояльности «Энергобонус», которая позволит получать кешбек до 8%. Накопленные «энергобонусы» можно списывать в счет оплаты последующих платежей по электроэнергии. Подробнее о программе лояльности здесь.

Оплатите электрическую энергию до изменения тарифа!

Тарифы на электроэнергию с 1.07.2020г. составят:

  • для городских населенных пунктов 2,80 за 1 кВт/ч,
  • для сельских населенных пунктов 2,24 за 1 кВт/ч.

Данные тарифы утверждены Приказом №750-ЭЭ от 23.12.2019 Департамента по тарифам Новосибирской области.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

тариф
электроэнергия

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