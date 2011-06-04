В Алтайском крае ФСБ проводит обыски в управлении лесами

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Один из отделов администрации Алтайского края попал под уголовное дело; в помещениях проходят оперативные мероприятия.

В управление лесами Алтайского края проводят следственные действия сотрудники ФСБ. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственно-оперативные мероприятия проходят в управлении лесами сегодня в рамках возбужденного уголовного дела», – уточнили агентству в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Других подробностей ведомство не сообщает.

Напомним, 10 июня ФСБ провела обыски в городе под Барнаулом.