В Кузбассе очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в пансионате для престарелых

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Зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусом в новокузнецком пансионате «Здоровье»; уже третья.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в пансионате «Здоровье» в Новокузнецке сразу десять новых заболевших коронавирусом.

Это уже третья вспышка заболевания в пансионате для престарелых.

Первый массовый случай заболевания в пансионате «Здоровье» был зарегистрирован 1 июня. Тогда заболели 26 постояльцев.

Спустя неделю, 9 июня, вспышка произошла в другом филиале пансионата «Здоровье». COVID-19 тогда обнаружили у 25 проживающих и одного сотрудника. По данным фактам была инициирована служебная проверка, а само учреждение было закрыто на 14-дневный карантин.

В нём остались всего 12 постояльцев. Карантинные мероприятия в пансионате продлены еще на 14 дней.

Напомним, 11 июня вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове.