В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
В Москве за прошедшие сутки выявлено самое низкое за историю пандемии число заболевших; от коронавируса умерли 20 человек.
По сообщению оперативного штаба Москвы, в столице за сутки увеличилось число летальных случаев от коронавируса.
«В Москве скончались 20 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в оперштабе.
Вместе с тем, в штабе отметили, что в Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля.
В столице подтверждено 968 новых случаев коронавируса за сутки. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.
Среди новых выявленных случаев:
🔹41,3% — от 18 до 45 лет
🔹32,2% — от 46 до 65 лет
🔹13,4% — от 66 до 79 лет
🔹7,6% — старше 80 лет
🔹5,5% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, в Новосибирске на утро 22 июня было выявлено 5033 случая коронавируса.
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