В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Москве за прошедшие сутки выявлено самое низкое за историю пандемии число заболевших; от коронавируса умерли 20 человек.

По сообщению оперативного штаба Москвы, в столице за сутки увеличилось число летальных случаев от коронавируса.

«В Москве скончались 20 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в оперштабе.

Вместе с тем, в штабе отметили, что в Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля.

В столице подтверждено 968 новых случаев коронавируса за сутки. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹41,3% — от 18 до 45 лет

🔹32,2% — от 46 до 65 лет

🔹13,4% — от 66 до 79 лет

🔹7,6% — старше 80 лет

🔹5,5% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в Новосибирске на утро 22 июня было выявлено 5033 случая коронавируса.