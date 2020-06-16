В Новосибирске ещё одну больницу перепрофилировали под коронавирусный госпиталь

Фото минздрава НСО

Новосибирскую больницу №3 перепрофилировали в инфекционный госпиталь; там уже начали принимать пациентов.

Больница № 3 в Новосибирске перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Медучреждение уже начало принимать пациентов с внебольничными пневмониями.

Стационар рассчитан на 180 мест, он работает в режиме распределительного центра, куда госпитализируют пациентов с внебольничными пневмониями для уточнения диагноза. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

Госпиталь получил 1550 костюмов инфекциониста, 10 кислородных концентраторов и 1 новый аппарат ИВЛ. Кроме того, в больнице есть 16 стационарных точек подключения кислорода и 4 собственных аппарата ИВЛ в отделении реанимации. Дополнительно закуплены пульсоксиметры, поставка ожидается в ближайшие дни.

В больнице оборудован шлюз между «красной» и «зелёной» зонами. Все сотрудники обучены пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, о том, что больницу № 3 переоборудуют в ковидный госпиталь, рассказал главный врач медучреждения.