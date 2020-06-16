В Новосибирске с 24 июня заработают зоопарк и музеи

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске возобновят работу культурные и развлекательные учреждения; также в регионе открываются все непродовольственные магазины.

Сегодня, 22 июня, власти Новосибирской области приняли решение о снятии ряда ограничительных мер. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

С 22 июня открыли все непродовольственные магазины с отдельным входом. С 24 июня музеи и Новосибирский зоопарк (за исключением павильонов) начнут принимать посетителей.

Ранее в области уже открыли точки по продаже непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров и с отдельным входом.

«Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идёт снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии», – подчеркнул глава региона.

Напомним, 22 июня общественники предложили установить в Новосибирске памятник врачам, погибшим от коронавируса.