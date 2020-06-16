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В Омской области открылись детские сады

сегодня 13:57

Фото с сайта pixabay.com

Детские сады в Омской области возобновили работу; в регионе выдали более 21 тысячи справок для посещения детских учреждений.

В Омской области с 22 июня к работе вернулись детские сады. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным на 22 июня, врачи выдали уже более 21 тысяч справок для посещения детсадов.

«Количество справок, выданных маленьким жителям региона для возобновления посещения детских садов, на сегодняшнее утро составляет 21 628 (штук). Работа (по выдаче справок), начатая пять дней назад, продолжается в две смены и не окончится, пока все желающие не получат необходимые справки», – сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Омской области.

По данным мэрии Омска, всего в детские сады города пойдут более 17 тысяч детей. В случае, если детсад закрыт на ремонт, родителям предложат место в близлежащем детском учреждении.

Напомним, 22 июня Сиб.фм рассказал, что танки на репетиции парада испортили асфальт в Омске и Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

детские сады
Омская область

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