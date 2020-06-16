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В Петербурге с 21 на 22 июня от COVID-19 скончалось больше людей, чем в Москве

сегодня 17:08

Фото с сайта pixabay.com

Больше всего умерших от коронавируса за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге; Москва находится на втором месте, хотя обычно столица лидирует по числу летальных исходов за сутки.

В Санкт-Петербурге больше летальных исходов от коронавируса за сутки, чем в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

В Санкт-Петербурге скончались 29 человек, в Москве – 20, ещё шесть – в Камчатском крае, трое – в Дагестане. В целом в России из-за коронавируса COVID-19 за последние 24 часа скончались 95 человек.

За период с 1 мая Петербург один раз обходил Москву в этом рейтинге по числу смертей от COVID-19 – 16 июня. Тогда в Петербурге умерли 54 жертвы коронавируса, в Москве – 52.

Напомним, 22 июня в России выявлено 7 600 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

коронавирус
COVID-2019

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