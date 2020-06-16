В России умерли ещё 95 пациентов с коронавирусом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России от коронавируса умерли 8 206 человек; за сутки умерли 95 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 344 416 человек.

Напомним, в Новосибирской области число больных коронавирусом составляет 5142 человека.