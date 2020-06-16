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В России умерли ещё 95 пациентов с коронавирусом

сегодня 14:46

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России от коронавируса умерли 8 206 человек; за сутки умерли 95 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 344 416 человек.

Напомним, в Новосибирской области число больных коронавирусом составляет 5142 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус
умерли пациенты

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