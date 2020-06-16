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Вандалы сломали первое кафе для сусликов в Красноярске

сегодня 16:18

Фото: Instagram Анастасии Малининой и со страницы «Татышев-парк» в социальной сети «ВКонтакте»

В красноярском Татышев-парке неизвестные сломали кафе для сусликов; развлечение появилось на территории только в пятницу.

Жители Красноярска обсуждают информацию о вандалах, которые разрушили первый суслик-паб, построенный на острове Татышев для кормления животных и наблюдения за ними. Информацией о случившемся поделилась в Instsgram жительница города Анастасия Малинина.

Девушка сообщила, что вандалы сорвали с домика крышу и оторвали буквы в меню.

«Я не знаю, какого благоустройства для себя требуют люди, если за выходные ломают даже самые милые вещи – пабу для сусликов досталось. Заборы сломаны, крыша оторвана, отковыряли даже объёмные буквы», – написала девушка.

Как рассказали «МК Красноярск» в Центре реализации социальных проектов, который курирует деятельность острова, найти вандалов практически нереально. Специалисты ЦРСП забрали домик на ремонт. После починки его вернут на место. Также в Центре сообщили, что будут решать, как защитить кафе для сусликов от вандалов.

«Люди у нас разные, и уследить за каждым невозможно. Поэтому мы были готовы к этому. Скоро мы всё починим и поставим кафе для тех наших гостей, которые радовались такой конструкции и все выходные приходили кормить сусликов», – говорит пресс-секретарь ЦРСП Анастасия Карнаухова.

Напомним, кафе для сусликов должно было стать достопримечательностью острова Татышев.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
татышев
суслики

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