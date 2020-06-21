«Врезалась в шлагбаум»: стали известны подробности гибели блогера Насти Тропицель

Фото: instagram.com/nastyatropi

18-летняя блогер-миллионер разбилась на мотоцикле; родители и молодой человек девушки сообщили подробности её гибели.

Разбившаяся на мотоцикле блогер Настя Тропицель не нарушала скоростной режим. Девушка врезалась в шлагбаум из-за возникших во время езды проблем с колесом, об этом сообщил её парень.

О смерти блогера Насти Тропицель стало известно вечером 21 июня.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — говорится в посте, опубликованном на её странице в Instagram.

Девушка разбилась 21 июня на мотоцикле на Бали.

Молодой человек Насти Тропицель, поделился подробностями гибели 18-летней возлюбленной в своем обращении в соцсетях.

По его словам, Тропицель аккуратно, скорость мотоцикла не превышала 80–100 км/ч.

Молодой человек отметил, что внезапно возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла. «Начался воблинг мотоцикла на ровном месте. Настя не виновата, она не превышала скорость».

Родители девушки также поделились подробностями ДТП. «Причина смерти Насти: не удержала равновесие и свернула вправо и врезалась в шлагбаум, шлем на Насте не помог», — опубликовали сообщение родственники.

Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, чего нельзя». Девушка вела популярный блог, посвященный фрилансу и заявляла, что стала миллионером уже в 15 лет.

На ее странице в Instagram более миллиона подписчиков.

Напомним, 16 июня в Кузбассе подросток разбился насмерть при падении с опоры ЛЭП во время сэлфи.