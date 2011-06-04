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Второй Норильск: разлив дизельного топлива произошёл в Якутии

сегодня 06:32

Фото Pixabay

В Республике Якутия произошёл разлив дизельного топлива; аварию ликвидируют сотрудники МЧС.

Разлив дизельного топлива произошёл на электростанции в селе Аргахтах в Якутии. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, нефтепродукты вытекают из одной из ёмкостей.

«По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости. Перекачка проводится в соседнюю емкость объемом 160 тонн и 2 емкости объемом 25 тонн. В готовности находится автоналивник объемом 7 тонн», — добавили в МЧС.

В готовности к убытию из города Якутск рабочая группа АО "Сахаэнерго" и бригада ЛАРН ООО "АСФ Сервис промышленной безопасности", далее специалисты будут направлены в с. Аргахтах, сказано в сообщении ведомства. Информация уточняется.

Напомним, в конце мая в Норильске произошёл один из крупнейших разливов топлива — вытекло больше 20 тысяч тонн.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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