Выплата 12130 опекунам и волонтёрам: как новосибирцам оформить пособие

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Специальную выплату в размере 12 130 рублей могут получить жители Новосибирской области, принявшие в период с 1 апреля по 30 июня под временную опеку инвалидов, пожилых людей и детей; получатели специальных выплат вправе обратиться за назначением выплаты до 1 октября 2020 года.

Инфографика со страницы Новосибирского отделения ПФР ВКонтакте

Право на получение специальной выплаты размере 12 130 рублей имеют:

- граждане, принявшие в период с 1 апреля по 30 июня на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при условии, что период временного проживания у гражданина в течение одного месяца составляет не менее 7 календарных дней).

- работники государственных и негосударственных организаций принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания;

- взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подать заявление для получения выплаты можно до 1 октября через:

Портал Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/;

Клиентскую службу ПФР по предварительной записи;

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8(383)229-19-49.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что в России предлагают выплачивать ещё одно новое пособие – для родителей-одиночек.