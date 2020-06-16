Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Взрыв газа в жилом доме Самары: есть пострадавшие

сегодня 02:11

В жилом доме в Самаре взорвался бытовой газ; пострадали два человека.

В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали 2 женщины. Об этом сообщает sova.info.

Напомним, что сегодня около 4 часов утра в многоквартирном жилом доме на улице Крутые Ключи произошёл взрыв. В результате этого были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в ряде квартир. Кроме того, пострадали порядка 10 автомобилей.



На сайте управления следственного комитета по Самарской области появилось видео из квартиры, где произошел взрыв. На кадрах видно, насколько сильными оказались повреждения. Некоторые стены были и вовсе разрушены. Повсюду разбросаны камни и части межкомнатных перегородок.

Следственные органы в настоящее время проводят проверку.

Напомним, в пятницу в Новосибирске произошёл крупный пожар в районе центрального рынка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80660
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41606
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40927
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39243
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35850
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
32200
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
30665
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет