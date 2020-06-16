Взрыв газа в жилом доме Самары: есть пострадавшие

В жилом доме в Самаре взорвался бытовой газ; пострадали два человека.

В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали 2 женщины. Об этом сообщает sova.info.



Напомним, что сегодня около 4 часов утра в многоквартирном жилом доме на улице Крутые Ключи произошёл взрыв. В результате этого были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в ряде квартир. Кроме того, пострадали порядка 10 автомобилей.





На сайте управления следственного комитета по Самарской области появилось видео из квартиры, где произошел взрыв. На кадрах видно, насколько сильными оказались повреждения. Некоторые стены были и вовсе разрушены. Повсюду разбросаны камни и части межкомнатных перегородок.



Следственные органы в настоящее время проводят проверку.

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