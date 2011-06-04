«Я вас выложу в ютуб»: сибирячка без маски устроила скандал в супермаркете

Фото и видео из Youtube-канала «Зефир Кирова»

Жительницу Новосибирской области возмутило требование сотрудников супермаркета надеть медицинскую маску; покупательница включила камеру мобильного телефона и настояла на вызове администратора.

Настоящий скандал устроила в магазине «Мария-Ра» жительница Новосибирской области: женщину возмутил отказ в обслуживании без медицинской маски. Своей повязки у покупательницы не оказалось, а те, что были предложены в супермаркете, ей не понравились.

С самого начала конфликта сибирячка снимала происходящее на видео, надеясь таким образом припугнуть сотрудников. Однако специалисты на кассах были непреклонны: нет маски – нет расчёта.

«Магазин "Мария-Ра" в Плотниково отказывается мне продавать без маски, маски выдаёт бэушные, без упаковки», – жалуется женщина в видео, которое размещено на YouTube-канале «Зефир Кирова».

В видео покупательница утверждает, что, отказывая в обслуживании, «магазин нарушает договор публичной оферты». Также женщина называет «липовым» объявление об обязательном ношении масок в торговой точке – из-за того, что на листе отсутствует печать и подпись.

Во время общения с представителем администрации магазина покупательница продолжала настаивать на своём, требуя выдать ей новую, стерильную маску.

Чем закончился конфликт в магазине, автор съёмки не сообщила.

Свое приключение сибирячка описала так: «Не продали товар без маски, хотя молока я отпила, директор сказала, что сама из своего кармана заплатит, эх жаль коньячку нужно было отпить!» (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, до 30 июня в Новосибирской области действует обязательный масочный режим.