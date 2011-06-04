«Яма для бывшего»: новосибирцы будут копать могилы на скорость в Омске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В конце лета в Омске пройдут соревнования по копке могил на скорость; в фестивале примут участие и новосибирцы.

Соревнования по скоростной копке могил пройдут в Омске. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ритуальной компании «Некрополь». Как рассказал Сиб.фм директор новосибирского филиала Борис Якушин, жители региона также отправятся на состязания. Однако на сегодняшний день в Новосибирске команда не собралась.

Турнир пройдёт в конце августа. Ранее планировалось проведение в начале августа во Владивостоке, однако сегодня из-за ограничительных мер его перенесли в Омск.

Фото из аккаунта «Некрополя» в Instagram

Несмотря на то, что фестиваль задуман как развлекательное мероприятие, работы участников будут оценивать по строгим критериям.

«Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы. Самое интересное, что измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который по условиям должен войти в могилу с первого раза», – сказано в сообщении «Некрополя».

Победителям конкурса обещают вручить ценные призы. Приём заявок на участие уже начался.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как хоронят умерших от COVID-19.