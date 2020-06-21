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Юморист из Новосибирска Пушной помог поклоннику бросить курить

сегодня 13:17

Фото instagram.com/pushnoypro

Александр Пушной, родом из новосибирского Академгородка, выкладывает новые ролики в соцсетях; один из поклонников попросил юмориста о помощи.

Шоумен и музыкант Александр Пушной случайно помог поклоннику бросить курить. Это стало известно со страницы юмориста в Instagram.

Пушной поделился новым музыкальным видео и предложил аудитории угадать мелодию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Угадай мелодию!

Публикация от Александр Пушной (@pushnoypro)

В комментариях один из подписчиков написал следующее: «Если мне ответит Пушной, я даю обещание, что брошу курить». На что Пушной ответил: «На здоровье».

По мнению поклонников, ведущий из Академгородка спел песню Queen — Don't stop me now.

Напомним, 1 мая Александр Пушной выступил в онлайн-режиме на Маёвке для студентов НГУ.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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