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«Желание не загадал»: житель Новосибирской области поймал «золотую рыбку» в озере

сегодня 14:03

Фото Максима Рожко

Новосибирец рассекретил водоём с необычной рыбой; по словам рыбака, сбылась его мечта.

В Новосибирской области местный житель поймал необычную рыбу. Об этом он рассказал в паблике «Рыбалка в Новосибирске».

«Сбылась одна из моих мечт рыбака. Желание не загадал, но договорились, что в следующий раз будет двойной тариф», – поделился Максим Рожко.

По его словам, он ловил рыбу в озере в деревне Китерня Искитимского района.

Напомним, 21 июня в соцсетях обсуждали фото пойманной новосибирцем рыбы.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
рыбалка

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