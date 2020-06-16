Жители Кузбасса убили и подожгли молодую девушку ради квартиры

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В Кемеровской области молодая девушка переписала квартиру на бывшего сожителя; мужчина с приятелем решили убить её после оформления сделки.

Следователи предъявили обвинение двум жителям Кемеровской области, которые обвиняются в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 19 июня в отдел полиции города Белово обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 20-летней подруги. Было установлено, что к исчезновению женщины причастен её бывший сожитель. 26-летний мужчина после задержания рассказал, что убил женщину, и показал место, где закопал тело. После того, как тело было поднято на поверхность, эксперты определили, что тело пытались сжечь.

«Задержанный признался, что таким образом пытался избавиться от следов преступления. Далее в ходе первоначальных следственных действий мужчина пояснил, что преступление совершил из-за квартиры, которую бывшая сожительница переписала на него для того, чтобы у него была возможность взять большой кредит в банке», – рассказали в пресс-службе.

Вскоре следователи выяснили, что мужчина действовал в сговоре со своим приятелем. Ранее задержанный уже переоформил на 25-летнего знакомого свою квартиру за 40 тысяч рублей. По словам приятеля, квартира ему нужна для обналичивания материнского капитала. Когда сделка была оформлена, он сообщил 26-летнему обвиняемому, что деньги отдаст позже, и предложил найти одинокого человека с квартирой.

«Под эти условия и подошла бывшая сожительница 26-летнего обвиняемого. После чего подельники договорились, что бывший сожитель убедит женщину за 200 тысяч рублей на несколько дней переоформить на него принадлежащую ей квартиру. А затем 25-летний сообщник убедил его, что бывшую сожительницу он должен будет убить», – рассказали следователи.

Молодая женщина согласилась помочь и ничего не заподозрила. После оформления документов злоумышленники вывезли свою жертву в лес, где 26-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом. Он положил тело в яму, облил горючей жидкостью и поджёг. Когда огонь погас, он закидал яму землёй и скрылся с места преступления. По версии следствия, организатор убийства довёз сообщника и жертву до выбранного им места в лесу и уехал.

Напомним, 22 июня стало известно, что два алтайца предстанут перед судом за убийство.