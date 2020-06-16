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Бесплатные тесты на антитела к коронавирусу могут сделать жители Новосибирска

сегодня 12:19

Фото с сайта pixabay.com

Жителей Новосибирской области проверят на наличие иммунитета к коронавирусу; регион вошёл в число территорий, где пройдёт исследование.

Новосибирская область вошла в число 22 регионов России, где население бесплатно проверят на наличие антител к коронавирусу. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил минздрав Новосибирской области.

Исследование стартует уже завтра, 24 июня. Методом случайной выборки определят 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, взрослые (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше). У добровольцев возьмут образец крови и методом ИФА оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2, говорится в сообщении ведомства.

Результаты проводимого мониторинга помогут оценить особенности эпидемического процесса среди жителей конкретного региона, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в области и в стране в целом, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19.

Заполнить анкету участника может любой житель региона на сайте, начиная с 24 июня. Заявку на участие ребёнка подают его законные представители.

Напомним, в Новосибирской области 23 июня зарегистрирована рекордная смертность от COVID-19.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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