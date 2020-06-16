Без пантов: на Алтае начался сезон заготовки маральих рогов

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Все мараловодческие хозяйства Республики Алтай приступили к проведению панторезной кампании; об этом сообщили в региональном минсельхозе.

В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай сейчас горячая пора. Идёт срезка маральих рогов. Уже заготовили свыше 45 тонн пантов, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Здесь даже ведут своеобразное состязание – чьи маралы вырастили самые тяжёлые панты. Победителями пока выходят мараловоды Шебалинского района. Их рогачи носят на голове в среднем почти по девять килограммов ценного материала.

Разведением маралов в Республике Алтай занимаются 76 хозяйств различных форм собственности, которые ежегодно производят более 38 тонн консервированных пантов. Общее поголовье маралов в Республике Алтай превышает 56 тысяч голов. Сообщают «Новости Горно-Алтайска».

Консервированные панты марала – основной экспортный товар республики. Стоимость вывезенных пантов, по данным официальной таможенной статистики, составила 12,49 миллиона долларов США.

Панты маралов издревле считалось на Алтае чудодейственным средством. Спиртовой экстракт, выделяемый из пантов, используется в народной медицине и фармакологии как общетонизирующее и адаптогенное лекарственное средство. В СССР экстракт пантов благородного оленя зарегистрирован под торговой маркой «Пантокрин» ещё в 1970 году. Панты также являются сырьём для производства значительного числа комплексов биологически активных веществ.

Напомним, в Новосибирской области в шести сельскохозяйственных районах объявили режим ЧС.