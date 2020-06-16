Более 2 тысяч избирательных участков в Новосибирской области готовы к голосованию

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Глава Новосибирской области проконтролировал подготовку к голосованию; члены УИК подготовили участки с учётом требований Роспотребнадзора.

Сегодня, 23 июня, губернатор Новосибирской области проконтролировал готовность ряда новосибирских избирательных участков к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего в регионе будут работать более двух тысяч избирательных участков. Комиссии подготовились к досрочному голосованию, которое пройдёт с 25 по 30 июня включительно, а также к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню голосования 1 июля.

Такая разбивка позволяет исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан.

«На избирательном участке каждому выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), при голосовании – одноразовую ручку. На входе в помещения для голосования будет организован температурный контроль», – сообщила пресс-служба.







В случае надомного голосования члены УИК придут с переносным ящиком для голосования. Сама процедура пройдёт бесконтактным способом на лестничной клетке.

«У члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством», – отметили в пресс-службе.

Также голосование может быть организовано на придомовой территории. В участковые комиссии направлено около 600 комплектов для проведения голосования во дворах.









Глава региона Андрей Травников позитивно оценил готовность избирательных участков к проведению голосования, отметив, что при их подготовке были учтены все необходимые санитарные мероприятия.

По мнению Травникова, участковые комиссии будут работать по комфортному графику, который подойдёт людям с разными графиками.

«Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 23 июня стало известно, что новосибирский губернатор досрочно проголосует по поправкам в Конституцию.