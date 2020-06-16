Более двух тысяч граждан России за границей досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию

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Более двух тысяч россиян, находясь за территорией страны, досрочно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию; большая часть комиссий работает за рубежом с 16 июня.

Более двух тысяч граждан России досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию, находясь за границей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

За рубежом досрочное голосование организовано на 254 участках в 144 странах. Большинство комиссий за рубежом работают с 16 июня.

Стоит отметить, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планировалось провести 22 апреля, но дату мероприятия изменили на 1 июля из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Напомним, 22 июня больше миллиона россиян подали заявки на участие в голосовании по поправкам.