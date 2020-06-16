Будет жёсткая проверка: после пожара перинатальный центр в Иркутской области ждёт внеплановое обследование

Фото ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области ликвидировали пожар в перинатальном центре Областной больницы № 2; в здании находилось 39 человек.

Минувшей ночью в перинатальном центре Областной больницы № 2 в Иркутске произошёл пожар.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны в комнате медицинского персонала и коридоре на первом этаже наблюдалось задымление. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

До прибытия пожарных медицинским персоналом из перинатального центра в основной корпус были эвакуированы 39 человек: из них 22 роженицы, 10 детей и семь человек медицинского персонала.

Как удалось выяснить, загорелся потолочный светильник. Возгорание было ликвидировано работниками центра при помощи огнетушителя.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко высоко оценил действия медицинского персонала и акцентировал внимание на неподготовленность здания к возможным ЧП.

«У нас возник ряд вопросов к администрации медицинского учреждения, поскольку в здании при задымлении не сработали автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией людей. Сигнал поступил на пульт пожарной охраны спустя полчаса с момента возгорания. На объектах такой категории, к которым относится данный перинатальный центр, это недопустимо», – отметил Федосеенко.

В перинатальном центре проведут внеплановую проверку и дадут жёсткую оценку ответственным за пожарную безопасность на объекте.

Напомним, в Новосибирске назвали предварительные причины пожара на Центральном рынке.