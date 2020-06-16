Четверть россиян заявили о заражении коронавирусом своих близких

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Больше 25 % россиян столкнулись с COVID-19 через заражение близких, знакомых или друзей; люди уверены, что ограничений во время самоизоляции должно быть больше.

Число людей, у которых родственники или знакомые оказались заражены коронавирусом, увеличилось в два раза (28,19 %) с конца мая по середину июня. Об этом указывается в исследовании, проведённом дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Также выросло количество опрошенных, у которых случаи COVID-19 зафиксированы рядом с местами их проживания – с 4,7 % до 8,1% за период с 26 мая по 16 июня.

Стало больше респондентов, у которых знакомые попали в больницу с подозрением на COVID-19 (9,8 %) либо контактировали с заболевшими (13,3 %) – за период с 26 мая по 16 июня.

Напомним, 23 июня еще 153 человека умерли в России от коронавируса.