Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Четверть россиян заявили о заражении коронавирусом своих близких

сегодня 15:34

Фото с сайта pixabay.com

Больше 25 % россиян столкнулись с COVID-19 через заражение близких, знакомых или друзей; люди уверены, что ограничений во время самоизоляции должно быть больше.

Число людей, у которых родственники или знакомые оказались заражены коронавирусом, увеличилось в два раза (28,19 %) с конца мая по середину июня. Об этом указывается в исследовании, проведённом дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Также выросло количество опрошенных, у которых случаи COVID-19 зафиксированы рядом с местами их проживания – с 4,7 % до 8,1% за период с 26 мая по 16 июня.

Стало больше респондентов, у которых знакомые попали в больницу с подозрением на COVID-19 (9,8 %) либо контактировали с заболевшими (13,3 %) – за период с 26 мая по 16 июня.

Напомним, 23 июня еще 153 человека умерли в России от коронавируса.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

коронавирус
COVID-2019

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

89821
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
45505
Помолодели обе: Пугачёва сделала «рваную» чёлку, а Лолита обрезала каре
42299
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41131
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39527
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
36008
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35303
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек