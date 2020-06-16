Чиновнице-взяточнице из Новосибирской области вынесли приговор

Фото СКР

Суд приговорил главу одного из сельсоветов Новосибирской области к штрафу в 3 миллиона; ранее её поймали на взятке в 200 тысяч.

Главу Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обязали выплатить 3 миллиона рублей в качестве наказания за взятку. Об этом 23 июня сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По версии силовиков, чиновница в 2017 году решила за 200 тысяч рублей помочь предпринимателю с покупкой коров.

Бизнесмен захотел купить у сельсовета несколько голов крупного рогатого скота. Когда предприниматель стал владельцем животных, он обратился к главе Петровского сельсовета о заключении договора об ответственном хранении и использовании муниципального имущества с целью ведения сельскохозяйственной деятельности. Чиновница понимала, что на самом деле у бизнесмена нет условий для содержания животных, но пообещала закрыть глаза на это за небольшое вознаграждение.

22 апреля 2019 года судьёй Ордынского районного суда по ходатайству следователя СКР глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности, сообщается на сайте СКР. Суд приговорил чиновницу к выплате штрафа, а также запретил занимать аналогичные должности в течение семи лет.

Напомним, 19 июня директора новосибирского колледжа арестовали по подозрению во взяточничестве.