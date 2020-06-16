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Дачные маршруты: летнее расписание садовых автобусов в Новосибирске

сегодня 13:23

Фото из открытых источников

С 26 июня дачные автобусные маршруты начинают перевозить пассажиров по полноценному ежедневному летнему расписанию; они будут ездить и в будни, и в выходные.

В Новосибирской области все дачные маршруты переходят на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Пробные рейсы дачных автобусных маршрутов были выполнены в прошедшие выходные.

Проверка специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подтвердила, что подвижного состава достаточно для соблюдения пассажирами режима социальной дистанции. Также было отмечено, что пассажиры ответственно относятся к сохранению собственного здоровья и соблюдают масочный режим. Об этом сообщили в правительстве.

«По многочисленным просьбам жителей области, а также в связи с улучшением эпидемиологической обстановки было принято решение о полноценном запуске дачных автобусных маршрутов с ежедневным обслуживанием, дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте в любой день недели», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Полное расписание движения дачных маршрутов на территории Новосибирской области можно увидеть здесь.

Напомним, Сиб.фм рассказал о расписании движения парома через Новосибирское водохранилище.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
дачные маршруты

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