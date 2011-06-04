«Даже героям нужен отдых»: фонд «Защити жизнь» собирает средства на оплату нянь для неизлечимо больных детей

Фото фонда «Защити жизнь»

Новосибирский фонд ищет средства на зарплату няням больных детей; для оплаты полугода работы нужно около 290 тысяч рублей.

Благотворительный фонд «Защити жизнь» объявил о сборе средств, которые пойдут на оплату для детей со сложными диагнозами. Об этом рассказали представители организации.

Благотворителям необходимо собрать 288 тысяч рублей, которых хватит на 480 рабочих часов двух сиделок фонда.

«Это примерно полгода работы. Пока дети будут находиться в заботливых руках сиделок, мамы смогут получить хотя бы немного свободного времени, которого им катастрофически не хватает. Времени на себя, на важные дела. И просто на жизнь», – рассказали представители проекта.

Няни помогают родителям в уходе за неизлечимо больными детьми. Например, один из подопечных фонда – Дима Кочетов. В 8 лет его семья неожиданно столкнулась с тем, что у мальчика нашли неизлечимую адренолейкодистрофию. Это генетическое заболевание головного мозга, связанное с недостаточной функцией надпочечников, и, к сожалению, оно неизлечимо. Сигналом стали проблемы с речью, чтением, письмом. До этого он был активным ребёнком, который любил играть в «Лего» и в футбол с лучшим другом Мишей, хотел стать ветеринаром.

О диагнозе Артёма Ермакова стало известно перед тем, как он должен был пойти в садик. Внезапно он перестал быть активным и развитым малышом. Родители заметили, что сын стал проситься на ручки, как маленький, а ходить он стал весьма неуверенно. Через 12 дней врачи сообщили родителям, что Артем болен лейкодистрофией. Это неизлечимый диагноз.

В настоящее время ни Дима, ни Артём не могут самостоятельно ходить, сидеть, разговаривать и даже глотать. Их мамы Екатерина и Татьяна сутками находятся рядом с детьми. Чтобы хоть немного облегчить жизнь мамам, помощь в уходе за мальчиками оказывает служба паллиативной помощи БФ «Защити жизнь».

«Иногда Екатерине, Диминой маме, нужно отлучиться по делам. Оставить надолго сына вместе со стареньким дедушкой Катя не может, и тогда она звонит Анастасии, сиделке паллиативной службы фонда. Настя всегда приходит строго к назначенному времени, ведь у Димы расписан весь режим дня: лекарства, еда, обработка гастростомы, переворачивания каждые два часа... Настя уже давно помогает семье Кочетовых и может по одному взгляду или дыханию Димы понять, что что-то не так, и при необходимости оказать медицинскую помощь. Поэтому мама Димы спокойна, когда оставляет сына с Настей», – рассказали в фонде.

Мама Тёмы Ермакова живет с сыном одна. Даже в поход в ближайший магазин может стать настоящей проблемой. Поэтому сиделка Анастасия – основная поддержка для мамы. Благодаря её помощи Татьяна даже смогла получить медицинское образование.

«К сожалению, спасти Тёму и Диму невозможно. Зная это, их мамы, как настоящие героини, делают всё, чтобы сделать жизнь своих детей хоть немного легче. Но даже героям нужно право на отдых», – добавили в фонде.

Напомним, в середине июня в России прошёл благотворительный онлайн-марафон.