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Дистанционный курс обучения завершился для воспитанников Новосибирской детской железной дороги

сегодня 11:51

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций ЗСЖД

На Новосибирской детской железной дороге завершился учебный год. Из-за эпидемиологической обстановки окончание обучения проходило в дистанционном режиме.

Успешно прошли общий курс и удалённо сдали итоговые и промежуточные зачёты более 800 воспитанников малой магистрали.

В новый дистанционный образовательный формат обучения были включены не только лекции, но и множество интерактивных элементов, которые помогли школьникам познакомиться с железнодорожными профессиями и технологией. В числе таких методов – видеоуроки, веб-квесты, выполнение виртуальных лабораторных работ, мастер-классы.

Детская железная дорога в Новосибирске полностью готова к проведению летней практики юных железнодорожников после снятия карантинных ограничений в регионе для учреждений дополнительного образования и детского досуга. Для соблюдения всех противоэпидемиологических требований заранее разработаны графики регулярной санитарной обработки рабочих мест, создан необходимый запас масок, перчаток, антисептических средств.

Напомним, детская железная дорога в Новосибирске открыта в июне 2005 года и 15 лет является центром дополнительного обучения и профориентации школьников. В учебном центре дети круглогодично осваивают навыки железнодорожных профессий. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в Заельцовском парке культуры и отдыха.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

Западно-Сибирская железная дорога

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