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Добавят на старость: в ближайшие несколько лет пенсии могут расти на 6 процентов ежегодно

23.06.2020 14:46

Фото с сайта pixabay.com

По планам правительства, в ближайшие три года ежегодный рост пенсий составит 5-6 %; это касается неработающих граждан.

Министерство труда и социальной защиты подготовило документ, в котором определены возможные уровни индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года. 26 июня проект должны рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно документу, неработающим пенсионерам в 2021 году повысят страховые пенсии на 6,3 %, в 2022 году – 5,9 %, в 2023 году – 5,6 %.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2021 году будет 6 044,48 рубля, в 2022 году – 6 401,10 рубля, в 2023 году – 6 759,56 рубля.

Планируется, что страховую пенсию в 2021 году будут получать 40,24 миллиона человек, в 2022 году – 40,15 миллиона; в 2023 году – 39,68 миллиона.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году могут вырасти на 1,5 %, в 2022 году – на 3,9 %, в 2023 году – на 3,7 %. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году – 10 307 рублей, в 2023 году – 10 693 рубля.

Расходы на ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, установлены в размере 10 тысяч рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 432 рубля, в 2022 году – 18 357 рублей, в 2023 году – 19 283 рубля. Таким образом, ежегодно пенсия будет расти более чем на 1000 рублей.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована.

С первого февраля на 4 % могут пересчитать ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан и социальные пособия на погребение, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

Напомним, 22 июня Сиб.фм рассказал, как подать заявление на пенсию дистанционно.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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