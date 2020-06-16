Два сибирских региона попали в десятку по числу новых случаев коронавируса
Фото минздрава НСО
В России за сутки выявлено 7 425 случаев заражения коронавирусом; в десятке регионов-лидеров по распространению оказались два сибирских.
В рейтинге регионов России по распространению коронавируса в первой десятке снова оказались два сибирских региона.
Первое место традиционно сохраняет за собой Москва. Там заболел 1081 человек. На втором месте Московская область с 504 заразившимися, на третьем Ханты-Мансийский АО, где коронавирус подтвердили у 319 человек.
Иркутская область оказалась на седьмом месте. Там за сутки коронавирус нашли у 198 человек. Замыкает десятку Красноярский край со 149 случаями.
Напомним, за сутки в России умерли 153 пациента с коронавирусом.
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