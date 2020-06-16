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Двух подозреваемых в убийстве подростка задержали в Забайкалье

сегодня 14:04

Фото с сайта pixabay.com

Двух жителей Забайкалья заподозрили в убийстве подростка; в ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение.

В Забайкальском крае следователи задержали двух жителей Хилокского района, которых подозревают в убийстве подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Полиция получила сообщение о пропавшем 16-летнем жителе села Бада Хилокского района 21 июня. С учётом возраста подростка и обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«22 июня 2020 года следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. В ходе допросов с участием адвокатов оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело убитого», – сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, вскоре подозреваемым предъявят обвинение.

Напомним, 22 июня в Новосибирске задержали убийцу с молотком.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

убийство
Забайкальский край
погибли дети

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