Эксперт оценил риски заражения COVID-19 в открытых водоёмах

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Сотрудник Центра молекулярной диагностики рассказал, что в открытых водоёмах невозможно заразиться коронавирусом; в воде существуют другие инфекции.

Коронавирус не может прижиться в воде из-за солнечного облучения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

По его словам, COVID-19 передается воздушно-капельным путём. В открытых водоёмах можно заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной, подчеркнул эксперт.

Лебедев также добавил, что купальный сезон открывается в каждом регионе отдельно по решению местных властей.

Напомним, 23 июня еще 153 человека скончались в России от коронавируса.