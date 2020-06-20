Эксперт оценил риски заражения COVID-19 в открытых водоёмах
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Сотрудник Центра молекулярной диагностики рассказал, что в открытых водоёмах невозможно заразиться коронавирусом; в воде существуют другие инфекции.
Коронавирус не может прижиться в воде из-за солнечного облучения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
По его словам, COVID-19 передается воздушно-капельным путём. В открытых водоёмах можно заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной, подчеркнул эксперт.
Лебедев также добавил, что купальный сезон открывается в каждом регионе отдельно по решению местных властей.
Напомним, 23 июня еще 153 человека скончались в России от коронавируса.
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