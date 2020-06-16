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Ещё 153 человека умерли в России от коронавируса

сегодня 14:47

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

По сообщению оперативного штаба в России стало больше смертей от коронавируса; умерли ещё 153 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщили в штабе, больше трети не имели клинических признаков заболевания.

Зафиксировано 153 летальных исхода. Общее число летальных сходов в стране составляет 8359 человек.

Напомним, в Новосибирской области на 23 июня было зарегистрировано рекордное количество смертей: умерли четыре человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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