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Есть, где поесть: на Алтае заработали летние кафе

сегодня 12:52

Фото с сайта pixabay.com

В Республике Алтай продолжается снятие введённых ранее ограничительных мер; в столице региона возобновили деятельность заведения общепита с летними верандами.

Роспотребнадзор по Республике Алтай выдал разрешение на работу кафе с летними верандами. В частности, в Горно-Алтайске уже принимают посетителей несколько заведений. Их деятельность была приостановлена с 28 марта. Об этом сообщили в пресс-центре города.

Заведения общепита работают с соблюдением всех санитарных норм. Так, согласно требованиям Роспотребнадзора, на верандах столики должны быть расставлены на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, на входе установлены санитайзеры, организован масочный режим среди сотрудников.

В помещении необходимо регулярно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также обрабатывать каждые 2-4 часа все контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинок стульев, оргтехнику.

Для того, чтобы открыть летние веранды, необходимо обеспечить соблюдение всех необходимых требований и получить разрешение на осуществление деятельности от Роспотребнадзора.

Напомним, 18 июня губернатор Новосибирской области назвал новую дату открытия летних кафе в Новосибирске.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Республика Алтай
Роспотребнадзор
Алтай

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