«Это мало»: вице-премьер высказалась о зарплате в 47 тысяч рублей

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что россияне мало зарабатывают; по данным Росстата, граждане России стали зарабатывать больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ежемесячная заработная плата в размере 47 000 рублей – это мало. Об этом она заявила в эфире программы «Познер».

«Если 47 тысяч умножить на 12 (за год) – это много? Это мало», – заявила Голикова.

По данным Росстата за 2019 год, средняя зарплата по России, включая данные по Москве, – 47 867 рублей, в первом квартале текущего года – 48 390 рублей.

Росстат также сообщал, что в 2019 году только 7,1 % работающих россиян получали зарплату более 100 000 рублей в месяц. Ежемесячный доход выше 250 000 только у 0,7 %.

Напомним, 16 июня в Роструде рассказали, как получить двойную зарплату.