«Газует, спать не даёт»: новосибирцев взбесил катающийся под окнами сосед на мопеде

Фото с сайта pixabay.com, видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцы пожаловались на шумного соседа, который мешает отдыхать жильцам сразу нескольких домов; мужчина разъезжает под окнами на мопеде и громко газует, стоя на месте.

Мужчина на мопеде, выписывающий круги во дворе ЖК «Дивногорский», вывел из себя жильцов дома: мало того, что покататься он решил ближе к полуночи, так ещё и не реагировал на просьбы прекратить шуметь. Видео размещено в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина сначала громко «газует» на своём мопеде, стоя на месте. Потом он всё же трогается с места и катается возле припаркованных машин, после чего продолжает поездку прямо на тротуаре.

Как сообщает анонимный источник в группе «АСТ-54», мужчина не особо дружелюбен с соседями. Свой мопед он оставляет прямо в подъезде, матерится и угрожает жильцам.

«Это квартиросъёмщик. Найти хозяина квартиры пока не можем. Знаем его в лицо, но как сдал квартиру, так и забыл», – жалуется очевидец.

Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на мышей и насекомых в квартире соседа.