Голикова: маски придётся носить и осенью

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Вице-премьер России заявила, что масочный режим в стране сохранится и осенью; тогда начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

Масочный режим россиянам придётся соблюдать ещё длительное время. Чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать вспышки сезонных пневмоний и гриппа, ходить в масках нужно будет и осенью. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна в интервью программе «Познер» на Первом канале в понедельник.

По словам Голиковой, вирус никуда не уходит, но, возможно, он стал не такой активный. Осенью в России традиционно начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии и это не время снимать маски.

«Нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил открытие ресторанов и детских садов с 23 июня.