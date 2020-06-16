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Губернатор Травников досрочно проголосует по поправкам к Конституции

сегодня 15:01

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирской области 25 июня начинается досрочное голосование; губернатор также сделает свой выбор заранее.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 25 июня досрочно примет участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Сиб.фм сообщили в администрации правительства региона.

В Новосибирской области 25 июля стартует досрочное голосование для избирателей, глава региона оставит свой голос на участке на улице Серебренниковской.

Напомним, 19 июня стало известно, что голосование по Конституции РФ пройдёт под видеонаблюдением.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Травников Андрей
голосование
конституция

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