Какие справки нужны для поездки на отдых-2020 в Краснодарский край и Крым

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Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха в Краснодарском крае и Крыму частично возобновили работу с 15 июня; для поездок в эти регионы больше не нужны пропуска, но необходимы справки

Справки для поездки на отдых в Краснодарский край:

19 июня было издано разъяснение, что справка об отсутствии COVID-19 будет нужна только для заселения в санатории Краснодарского края. При размещении в гостиницах или частном секторе справка об отсутствии коронавируса не нужна. При въезде на территорию края, на вокзалах и в аэропортах в обязательном порядке будут проверять температуру у всех туристов.

В преддверии снятия ограничений для летнего отдыха Роспотребнадзор издал рекомендации для санаториев. В них предусмотрено, что для заселения в санаторий в период пандемии коронавируса турист должен иметь:

санаторно-курортную карту — оформляется при наличии путевки в санаторий через государственные, частные клиники;

справка об отсутствии коронавируса — оформляется после сдачи анализов в государственных или частных клиниках (тест нужно сделать за 73 часа до даты вылета или поездки);

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными за 21 день — оформляется через Роспотребнадзор или участкового терапевта.

Свободное передвижение по территории Краснодарского края возобновлено с 00:00 12 июня. Теперь туристам не нужно получать пропуска. Для поездок с размещением в гостиницах санаторная карту (курсовка) не нужна.

Правила актуальны на 20 июня, позже какие-то ограничения могу быть сняты.

Справки для поездки на отдых в Крым:

Власти Крыма обнародовали информацию о документах для туристов 10 июня. Как и в Краснодарском крае, для заселения в санатории, гостиницы и дома отдыха нужно иметь санаторно-курортную карту (только для санаториев), справка об отсутствии коронавируса, справку о санэпидокружении. Ранее планировалось вести анкетирование всех прибывающих, однако Глава Крыма С. Аксенов опроверг это требование.

Также от прибывающих требуется документ о регистрации в Крыму (это можно сделать при заселении), медицинский полис. Санатории в Крыму откроются с 1 июля, а с 15 июня будут доступны только местным жителям. Для въезда на территорию Крыма пропуск не нужен.

Напомним, 22 июня Гидрометцентр России рассказал, где самое тёплое море среди курортов черноморского побережья.