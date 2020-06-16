Какие справки нужны для поездки на отдых-2020 в Краснодарский край и Крым
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Гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха в Краснодарском крае и Крыму частично возобновили работу с 15 июня; для поездок в эти регионы больше не нужны пропуска, но необходимы справки
Справки для поездки на отдых в Краснодарский край:
19 июня было издано разъяснение, что справка об отсутствии COVID-19 будет нужна только для заселения в санатории Краснодарского края. При размещении в гостиницах или частном секторе справка об отсутствии коронавируса не нужна. При въезде на территорию края, на вокзалах и в аэропортах в обязательном порядке будут проверять температуру у всех туристов.
В преддверии снятия ограничений для летнего отдыха Роспотребнадзор издал рекомендации для санаториев. В них предусмотрено, что для заселения в санаторий в период пандемии коронавируса турист должен иметь:
Свободное передвижение по территории Краснодарского края возобновлено с 00:00 12 июня. Теперь туристам не нужно получать пропуска. Для поездок с размещением в гостиницах санаторная карту (курсовка) не нужна.
Правила актуальны на 20 июня, позже какие-то ограничения могу быть сняты.
Справки для поездки на отдых в Крым:
Власти Крыма обнародовали информацию о документах для туристов 10 июня. Как и в Краснодарском крае, для заселения в санатории, гостиницы и дома отдыха нужно иметь санаторно-курортную карту (только для санаториев), справка об отсутствии коронавируса, справку о санэпидокружении. Ранее планировалось вести анкетирование всех прибывающих, однако Глава Крыма С. Аксенов опроверг это требование.
Также от прибывающих требуется документ о регистрации в Крыму (это можно сделать при заселении), медицинский полис. Санатории в Крыму откроются с 1 июля, а с 15 июня будут доступны только местным жителям. Для въезда на территорию Крыма пропуск не нужен.
Напомним, 22 июня Гидрометцентр России рассказал, где самое тёплое море среди курортов черноморского побережья.
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